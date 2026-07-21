Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı