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Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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