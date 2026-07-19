Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı