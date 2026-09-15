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Beşiktaş - Marsilya maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek

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UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş’ın, sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Andrea Colombo yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andrea Colombo yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk edecek. 17 Eylül Perşembe akşamı Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Michael Fabbri görev yapacakken, Valerio Marini ise AVAR olarak bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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