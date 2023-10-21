Beşiktaş maçından notlar

Okan Buruk'tan 3 değişiklikGalatasaray derbiye özel formayla çıktıSarı-kırmızılı taraftarlardan koreografi Burak Yılmaz'dan 5 değişiklikBurak Yılmaz'ın ilk derbisiAboubakar dalya dediRashica ilk kez rakip olduBeşiktaş taraftarları Rams Park'taGazze için siyah bant ve saygı duruşuOlgucan KALKAN...

Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Galatasaray derbiye özel formayla çıktı

Sarı-kırmızılı taraftarlardan koreografi

Burak Yılmaz'dan 5 değişiklik

Burak Yılmaz'ın ilk derbisi

Aboubakar dalya dedi

Rashica ilk kez rakip oldu

Beşiktaş taraftarları Rams Park'ta

Gazze için siyah bant ve saygı duruşu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Rams Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi. VAR'da ise Abdülkadir Bitigen görev aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Buruk; Kazımcan Karataş, Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ın yerlerine Angelino, Kaan Ayhan ve Tete'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Torreira ve Kaan Ayhan'ı sahaya süren Buruk, hücum hattının sağında Tete, ortasında Kerem Aktürkoğlu, solunda ise Zaha'yı 11'de oynattı. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY DERBİYE ÖZEL FORMAYLA ÇIKTI

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formaları satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin 1923 yılında giydiği formalardan esinlenerek hazırlanan formalar, taraftarlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Galatasaray da Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında bu özel formalarla sahada yer aldı.

SARI-KIRMIZI TARAFTARLARDAN ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bir koreografi hazırladı. Doğu ve Kuzey tribününde açılan kartonlarla 'Cumhuriyeti biz kurduk', '1923-2023' yazıları yer alırken, daha sonra Atatürk'ün siluetinin yanı sıra Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcularına ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a yer verildi. Diğer tribünde ise 'İlelebet Cumhuriyet' yazısı yer aldı.

BURAK YILMAZ'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 8'inci haftasında 2-0 kazanılan Beşiktaş maçının 11'inde 5 değişikliğe giderek Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü.

Yılmaz; Ersin Destanoğlu, Bailly, Salih Uçan, Chamberlain ve Muleka'nın yerlerine; Mert Günok, Colley, Tayfur Bingöl, Gedsson ve Rashica'yı 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Burak Yılmaz, savunma hattını Rosier, Amartey, Colley ve Zaynutdinov'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Tayfur Bingöl'ü görevlendiren Burak Yılmaz, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Rashica'yı oynattı. Burak Yılmaz'ın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

Beşiktaş sahaya şu 11'le çıktı: "Mert Günok- Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar."

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından seçime kadar takımın başında görev yapacağı açıklanan Burak Yılmaz, teknik adam olarak ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Lugano mağlubiyetinin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçim kararı almıştı. Seçim kararının ardından teknik direktör konusunda seçimi yeni yönetime bırakmak isteyen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, olağanüstü seçime kadar Burak Yılmaz'ın takımın başında görev almasına karar vermişti. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk maçına İstanbulspor mücadelesinde çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte teknik adam olarak ilk kez bir derbi maçta görev yaptı.

GEDSON 5, MERT GÜNOK 3 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Gedson Fernandes ve Mert Günok, Galatasaray derbisiyle ilk 11'deki yerlerini aldı. Ligin 5'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan Gedson Fernandes daha sonra sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Milli arada takımla birlikte çalışmalara başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı. Ayrıca Adana Demirspor maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Mert Günok da Süper Lig'de Konyaspor ve İstanbulspor ile Konferans Ligi'nde oynanan Lugano karşılaşmalarında forma giyememişti. Tecrübeli kaleci de 3 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.

TAYFUR BİNGÖL İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayla bu kez ilk kez 11'de görev yaptı. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl, Alanyaspor maçıyla birlikte ligin 3'üncü haftasında oynanan Hatayspor maçına 11'de başlamıştı. Beşiktaş formasıyla, İstanbulspor maçına sonradan oyuna dahil olan Tayfur Bingöl, derbide 11'de başladı. Tayfur, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez 11'de görev yaptı.

ABOUBAKAR DALYA DEDİ

Bu sezon Konferans Ligi ve Süper Lig'de attığı 8 golle takımın en golcü oyuncusu olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma altında 100'üncü maçına çıktı.

3 farklı dönemde Beşiktaş forması giyip, 2 şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 100'üncü maçına Galatasaray karşılaşmasında çıktı. Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 99 maça çıkan tecrübeli golcü, takımına 59 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Aboubakar, derbi karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

RASHICA İLK KEZ RAKİP OLDU

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Milot Rashica, eski takımı Galatasaray'a ilk kez rakip oldu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı ekiple şampiyonluk yaşayan Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmuştu. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Rashica, bu mücadelede eski takımına karşı ilk kez görev yaptı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR RAMS PARK'TA

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı ekibin Galatasaray'a konuk olduğu derbi karşılaşmada tribündeki yerini aldı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada deplasman takımının taraftarları da stadyumdaki yerini aldı. Yaklaşık 2 bin 400 Beşiktaş taraftarı, Tüpraş Stadyumu'nda toplandıktan sonra otobüslerle Rams Park'a geldi. Öte yandan bir süredir derbi karşılaşmalarında deplasman takımının taraftarları yer alamıyordu. 4.5 yıllık aranın ardından bir derbide deplasman takımının taraftarları da yer aldı.

GAZZE İÇİN SİYAH BANT VE SAYGI DURUŞU

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonucunda Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunulması ve futbolcuların sahaya siyah bantla çıkması kararı almıştı. Süper Lig'de bugün oynanan karşılaşmalarla başlanan bu uygulama derbide de devam etti. İki takım oyuncuları sahaya kollarındaki siyah bantlarla çıktı. Hayatını kaybedenler için mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunulurken, ayrıca karşılaşma öncesinde de bir süre İsrail aleyhine tezahüratlarda bulunuldu. Öte yandan iki takım oyuncuları sahaya 'Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz' pankartıyla çıktı.