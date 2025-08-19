Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

MHK, Süper Lig'deki Beşiktaş-Eyüpspor maçında Joao Mario'nun ofsayt pozisyonunda hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın yanlış karar verdiğini tespit etti. Meler ve Yankaya'ya bir hafta maç vermeme cezası verildi.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmayı siyah beyazlılar son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

MELER'DEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA TARTIŞMALI "OFSAYT" KARARI

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Beşiktaşlı Joao Mario'nun penaltı beklediği pozisyonda VAR'a gitmeyip ofsayt kararı vermesi karşılaşmaya damga vurdu. Pozisyonu inceleyen Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararını verdi.

MHK, MELER VE VAR HAKEMİNİN KARARINI HATALI BULDU

MHK, Halil Umut Meler ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın yanlış karar verdiğini tespit etti. MHK bu nedenle Meler ve Yankaya'ya 1 hafta maç vermeme cezası verdi.

