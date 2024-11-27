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Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Sakat oyuncu Ernest Muçi idmanda yer almadı.

- Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Debrecen şehrinde İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra topla hücuma çıkış çalışması yapıldı. Yardımcı antrenörler de bu bölümde sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Maccabi Tel-Aviv müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Debrecen'e gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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