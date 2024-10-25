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Beşiktaş, Lyon'u 1-0 Yenerek Avrupa'daki İlk Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Lyon'u 1-0 Yenerek Avrupa'daki İlk Galibiyetini Aldı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup ederek puanını 3'e yükseltti. Gedson Fernandes'in 71. dakikada attığı golle galip gelen siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ilk zaferini elde etti.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi. Ol Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetti. Osmers'in yardımcılıklarını ise Dominik Schaal ile Stefan Lupp üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Lyon; Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah ve Lacazette ile sahada yer aldı. Konuk ekip Beşiktaş ise Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Muçi ve Immobile ilk 11'i ile çıktı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı Beşiktaş, tek golle kazandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 71'inci dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa'daki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3 yaptı. Lyon ise ilk kez mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gedson Fernandes Beşiktaş Güncel Futbol Spor Lyon

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