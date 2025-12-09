EuroCup: Beşiktaş: 94 Lietkabelis: 85
EuroCup B Grubu 10. maçında Beşiktaş, evinde Litvanya ekibi Lietkabelis'i uzatmalarda 94-85 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar sezonun 8. galibiyetini elde etti.
Salon: BJK GAIN Spor Kompleksi
Hakemler: Hugues Thepenier, Vasiliki Tsaroucha, Christian Theis
Beşiktaş: Jonah Mathews 14, Conor Morgan 8, Ante Zizic 16, Anthony Brown 4, Berk Uğurlu 12, Devon Dotson 10, Vitto Brown 13, Brynton Lemar 5, Yiğit Arslan 6, Ismael Kamagate 6
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Lietkabelis: Michael Flowers 27, Kullamae 18, Lazar Mutic 5, Danusevicius 10, Fardaws Aimaq 5, Furmanavicius 5, Lavrinovicius 3, Maldunas 2, Morris 7, Bickauskis, Nojus Kuliesa 3
Başantrenör: Nenad Canak
1. Periyot: 27-19
Devre: 47-38
3. Periyot: 64-65 (Lietkabelis lehine)
Normal süre: 80-80 - İSTANBUL