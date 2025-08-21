Beşiktaş, Lausanne Sport'u Geride Bıraktı: İlk Yarıda 1-0 Önde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşılaşıyor. İlk yarıyı Rashica'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada topa birlikte ceza sahasına giren Sene'nin çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu çeldi.

27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jusarek'in şutunda kaleci Letica'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

45. dakikada sol kanattan Jusarek'in ortasında kaleci Letica'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Rashica meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Stade de la Tuiliere

Hakemler: Sigurd Smehus Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen

Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Lorenzo Bittarelli, Lippo, Fofana, Nathan Butler-Oyedeji, Gabriel Sigua, Alban Ajdini, Seydou Traore, NDiaye, Muhannad Al Saad

Teknik Direktör: Peter Zeidler

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Orkun, Ndidi, Jurasek, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Rashica (dk. 45) (Beşiktaş)

Sarı kart: Uduokhai (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.