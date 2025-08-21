Beşiktaş, Lausanne Sport'u Geride Bıraktı: İlk Yarıda 1-0 Önde
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşılaşıyor. İlk yarıyı Rashica'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada topa birlikte ceza sahasına giren Sene'nin çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu çeldi.
27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jusarek'in şutunda kaleci Letica'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
45. dakikada sol kanattan Jusarek'in ortasında kaleci Letica'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Rashica meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Stade de la Tuiliere
Hakemler: Sigurd Smehus Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite
Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Lorenzo Bittarelli, Lippo, Fofana, Nathan Butler-Oyedeji, Gabriel Sigua, Alban Ajdini, Seydou Traore, NDiaye, Muhannad Al Saad
Teknik Direktör: Peter Zeidler
Beşiktaş: Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Orkun, Ndidi, Jurasek, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Gol: Rashica (dk. 45) (Beşiktaş)
Sarı kart: Uduokhai (Beşiktaş) - İSTANBUL