Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lausanne takımını konuk edecek. Takım, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor