Beşiktaş, Lausanne ile UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne'ı konuk etmek için antrenman çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği ve taktiksel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.