Beşiktaş, Lausanne ile UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne'ı konuk etmek için antrenman çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği ve taktiksel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor