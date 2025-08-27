Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne, antrenmanını tamamladı. Maç saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne, son çalışmasını yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki 15 dakikası basına açık antrenmana teknik direktör Peter Zeidler'in orta sahada yaptığı toplantıyla başlayan Lausannelı oyuncular, ısınma koşuları yaptı.

Beşiktaş-Lausanne maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
