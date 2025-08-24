Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. - İSTANBUL