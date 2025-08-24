Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon

Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.