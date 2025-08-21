Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere Kaldı
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre'nin Lausanne takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Rashica'nın golüyle öne geçen Beşiktaş, Okoh'un son dakikalarda attığı golle beraberlik yaşadı.
Stat: La Tuiliere
Hakemler: Sigurd Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (Dk. 90+2 Fofana), Soppy (Dk. 63 Butler-Oyedeji), Roche, Custodio, Lekoueiry (Dk. 86 Ajdini), Sene, Diakite (Dk. 86 Sigua)
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rashica (Dk. 84 Taylan Bulut), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 84 Kartal Yılmaz), Jurasek (Dk. 68 Emrecan Terzi), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Goller: Dk. 45 Rashica ( Beşiktaş ), Dk. 83 Okoh (Lausanne)
Sarı kartlar: Dk. 31 Uduokhai, Dk. 67 Rashica, Dk. 88 Abraham ( Beşiktaş ), Dk. 52 Peter Zeidler (Teknik direktör) (Lausanne)
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre'nin Lausanne takımıyla 1-1 berabere kaldı.
46. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lausanne'da savunma arkasına koşu yapan Soppy sağdan bindirme yaparak topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'in ayağıyla müdahale ettiği top, Diakite'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rafa Silva müsait pozisyonda vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
70. dakikada orta sahada Beşiktaş baskısıyla kapılan top sonrası soldan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın içeri çevirdiği topa Abraham bekletmeden vurdu, savunma yatarak gole izin vermedi.
78. dakikada Diakite'nin ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Lausanne'nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan Custodio'nun kullandığı köşe vuruşta Okoh, topu diziyle ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.