Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, İngiliz sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL