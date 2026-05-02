Beşiktaş, kupadaki Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında dün deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idmanı, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.