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Beşiktaş Kulübünde başkanlık seçimi tarihi belli oldu

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş Kulübünde başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübünde başkanlık seçiminin tarihi açıklandı.

Beşiktaş Kulübünde başkanlık seçiminin tarihi açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, derneğin olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Beşiktaş, Pazar, Mayıs, Spor, Haberler

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