Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Asbaşkanı PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçı sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor müsabakası sonrasında yaptıkları açıklamalardan dolayı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile siyah-beyazlı kulüp, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübü'nün 23.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Beşiktaş Kulübü idarecisi Emre Kocadağ'ın 23.08.2023 tarihinde kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar'nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL