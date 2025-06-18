Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kuruluna Hazırlanıyor

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Beşiktaş Kulübü, 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesinde yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, kulübe ait projeler ve özellikle Dikilitaş projesinin önemi vurgulandı.

Beşiktaş Kulübü'nde, 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde İkinci Başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü, kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla alakalı maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin 22 Haziran Pazar günü olağanüstü genel kurula gidecek. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek genel kurul öncesi siyah-beyazlı yöneticiler de basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki White Pepper restoranda yapılan toplantıya İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ve Yönetim Kurulu Üyeleri A. Orhan Özalp ile Merve Öztopaloğlu katıldı.

Sohbet toplantısında özellikle Dikilitaş projesinin önemine vurgu yapıldı ve teknik, satış ile finansman aşamaları hakkında bilgiler verildi.

İkinci Başkan Hakan Daltaban, pazar günkü genel kurulun siyah-beyazlı kulüp için önemli bir dönemeç olduğunu söyledi. Daltaban, özellikle faiz yükü ile ezeli rakipler arasında açılan makasın kapanması adına da Dikilitaş projesinin bir reçete olacağını aktardı.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde genel kurulun oylamasına sunulacak diğer maddeler ve projelerle alakalı paylaşımlarda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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