Beşiktaş Kulübü Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda Kutladı

Beşiktaş Kulübü Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda Kutladı
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Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı'nı üyeleri ve taraftarlarıyla Tüpraş Stadı'nda bir araya gelerek kutladı. Başkan Adalı'nın katıldığı bayramlaşma töreninde, tüm camiaya hayırlı bayram dilekleri iletildi.

Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda üyeleri ve taraftarlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Tüpraş Stadı'ndaki fuaye alanında gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da katıldı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan başkan Adalı, "Hepinizi bir arada görmek benim için mutluluk. Tüm camiamıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayram diliyorum." dedi.

Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Beşiktaşlılarla bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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