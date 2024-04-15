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Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar İstifa Haberlerini Yalanladı

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Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa kararı aldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçar, kaos oluşturmak için bu tarz haberleri ortaya çıktığını savunarak, "Beşiktaş'ımız için, başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Feyyaz Uçar Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

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