Beşiktaş Kulübü: Depremin neden olduğu yaraları hep birlikte saracağız Spor Haberleri Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar için AFAD'ın başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Yardım Komisyon Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar için Afad'ın başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Yardım Komisyon Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere Afad'ın düzenlediği yardım kampanyasını desteklemektedir. Kulübümüz bünyesinde Afad'ın başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Yardım Komisyon Komitesi oluşturulmuştur. Taraftarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan aşağıda belirtilen listedeki kullanılmamış ihtiyaç malzemelerini, AFAD tarafından deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gönderilmek üzere; Vodafone Park'a ulaştırmalarını rica ederiz. Türk Kızılay'a ait kan bağış aracının da depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere Vodafone Park'ta kan bağışı toplayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. İhtiyaç listesi: 1. Çadır İçi Soba 2. Uyku Tulumu 3. Standart ve Termal Battaniye 4. Cep Isıtıcısı 5. Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank 6. Termal İçlik (Bebek/Çocuk/Yetişkin) 7. Kışlık Eldiven/ Bere/ Atkı (Bebek/Çocuk/Yetişkin) 8. Polar Battaniye, Polar Ara Katman 9. Kalın Kazak 10. Kışlık Bot (Yetişkin/Çocuk) 11. Kışlık Çorap 12. Bebek Maması 13. Hijyen Malzemeleri 14. El Feneri, Kalem Pil Vodafone Park : Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No: 1 Vodafone Park Otopark Girişi Kat: 1 34357 Beşiktaş – İstanbul Not: Yardım malzemeleri, Vodafone Park sporcu girişi alanının yanında bulunan deprem yardım merkezinde toplanacaktır." - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Vodafone Park Kahramanmaraş Beşiktaş AFAD Spor Haberler

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