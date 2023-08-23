Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Gazeteciyi Tehdit Etti

Beşiktaş Kulübü'nün Kayserili Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, gazeteci Azim Deniz'i kendisi ile ilgili ' haber yapmayacaksın' diyerek ağır küfürlerle tehdit etti.

Beşiktaş'ın Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinden vazgeçmesini kabul etmeyerek, istifa kararı aldığını açıklayan Beşiktaş Kulübü'nün Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, konuyu haberleştiren Gazeteci Azim Deniz'e attığı mesajında ağır hakaret ve küfür ederek, 'bir daha haber yapmayacaksın' diye tehdit etti. Ayrıca, gazeteci Azim Deniz, '20 milyona kafa tuttum' diyerek mesajla tehditler savuran Serhan Çetinsaya'yı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Gazeteci Deniz, Serhan Çetinsaya'nın tehdidini, sosyal medya hesabından, "Biraz önce Serhan Çetinsaya mesaj atarak, bir daha haklarında haber yapmamam hususunda ahlaklı namuslu bir aile çocuğunun yapmayacağı ve ağza alınmayacak şekilde küfürlerde bulunarak beni tehdit etti. Evli midir bilmiyorum. Ancak ben o şekilde kendisine cevap vermeyeceğim. Ailesinin yetişme ortamından kaynaklanıyordur. Ayrıca mesajlı tehdidinde 20 Milyon @GalatasaraySK taraftarlarına kafa tuttuğunu söyleyerek sen kimsin ki demiş" ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı.

Gazeteci Azim Deniz'in daha önce de, Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu alışveriş merkezindeki kaçak yapı ile ilgili yaptığı haberler sonrasında üç kez tehdit ve hakaret iddiasıyla Serhan Çetinsaya ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğu öğrenildi. - KAYSERİ