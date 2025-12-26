Haberler

Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı, yarın Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları ele alınacak.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
