Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı, yarın Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları ele alınacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor