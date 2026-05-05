Haberler

TÜMOSAN Konyaspor maçından notlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, 100. lig maçına çıkarken, maç öncesinde plaket aldı. Tribünler doldu, Junior Olaitan sağ açıkta oynadı.

ZİRAAT Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gaziantep FK maçının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Jota ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerlerine; Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, El-Bilal Toure ve Oh'u oynattı.

SERGEN YALÇIN'A PLAKET

Siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla, 100'üncü lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi. Mücadele öncesinde başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'a plaket takdim etti.

OLAITAN BU KEZ SAĞ AÇIK

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Junior Olaitan, Konyaspor mücadelesine sağ açıkta başladı. Transfer olduktan sonra bir dönem orta sahada görev alan Olaitan, yaşanan sakatlık ve cezaların ardından sol açıkta da forma giymişti. Beninli futbolcu, Konyaspor mücadelesinde ise karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlıların, Konyaspor'u konuk ettiği kupa yarı finali dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stadyumun tamamına yakınını doldururken, Konyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber

İkisine birden büyük şok
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber

İkisine birden büyük şok
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek