Kara Kartal'da yüzler gülüyor! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı siyah-beyazlılar kazandı.
SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI
Seyircisi önünde maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, 32. dakikada Salih Uçan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
CENK SAHNEDE
Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Santos'un öğrencileri, 58. dakikada deneyimli futbolcusu Cenk Tosun'un attığı golle durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Beşiktaş yarı finale çıktı.
RAKİP ANKARAGÜCÜ
Turu geçen Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.