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Kara Kartal'da yüzler gülüyor! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı siyah-beyazlılar kazandı.

SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, 32. dakikada Salih Uçan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Kara Kartal'da yüzler gülüyor! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

CENK SAHNEDE

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Santos'un öğrencileri, 58. dakikada deneyimli futbolcusu Cenk Tosun'un attığı golle durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Beşiktaş yarı finale çıktı.

Kara Kartal'da yüzler gülüyor! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

RAKİP ANKARAGÜCÜ

Turu geçen Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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