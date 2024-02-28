Kara Kartal'da yüzler gülüyor! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı siyah-beyazlılar kazandı.

SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, 32. dakikada Salih Uçan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

CENK SAHNEDE

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Santos'un öğrencileri, 58. dakikada deneyimli futbolcusu Cenk Tosun'un attığı golle durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Beşiktaş yarı finale çıktı.

RAKİP ANKARAGÜCÜ

Turu geçen Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.