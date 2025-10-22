Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 ile Geçti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Ndidi ve Abraham kaydetti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 90+2 Mücahit İbrahimoğlu), Guilherme, Jinho Jo (Dk. 78 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 65 Tunahan Taşçı), Pedrinho (Dk. 78 Melih Bostan), Bardhi, Muleka (90+2 Kaan Akyazı), Umut Nayir
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica (Dk. 90 Svensson), Rafa Silva (Dk. 57 Salih Uçan), Devrim Şahin (Dk. 57 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 90+5 Jurasek)
Goller: Dk. 21 Ndidi, Dk. 72 Abraham ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 43 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor ) Dk. 62 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 70 Ersin Destanoğlu, Dk. 90+4 Salih Uçan ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
64. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş yarı alanından gönderilen topta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Abraham, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
80. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında Bardhi'nin gelişine yaptığı vuruşta top farkla yandan dışarıya çıktı.
Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kazandı.