Beşiktaş, Konyaspor mesaisinde 19 Yaş Altı Akademi Takımı'yla antrenman maçı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki idmanda 19 Yaş Altı Akademi Takımı'yla antrenman maçı yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Akademi Takımı ile antrenman maçı yapıldı.
Beşiktaş, Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA