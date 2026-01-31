Beşiktaş Konyaspor maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Müsabakada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor