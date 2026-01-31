Haberler

Beşiktaş Konyaspor maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçta Video Yardımcı Hakemi Davut Dakul Çelik olacak. Karşılaşma bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak. - İSTANBUL

