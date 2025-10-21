Haberler

Beşiktaş, Konyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve kondisyon ile taktik çalışmaları içerdi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
