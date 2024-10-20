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Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.

Süper Lig devi Beşiktaş, ligin 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi. Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş ; Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih , Immobile.

Konyaspor; Slowik, Boraniyasevic, Adil, Uğurcan, Guilherme, Boateng, Bazoer, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

CANLI ANLATIM

43' Mücadelenin bu dakikalarında Konyaspor, Beşiktaş'a ön alan baskısı yapıyor.

40' Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile gole çok yaklaştı.

36' Konyaspor'da Bazoer rakip yarı alanında Gedson'dan topu kaparak yaydan sağ ayağının üstüyle şutunu çekti fakakt top yandan farklı bir biçimde dışarı gitti.

34' Beşiktaş'ta Gedson, yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Slowik'te kaldı.

33' Rafa Silva, harika hareketlerle merkezden hücum kaleye topu sürmek istedi. Konyaspor'da Adil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından Adil sarı kart görrdü.

32' Beşiktaş kendi yarı alanında top çeviriyor.

30' Ciro Immobile, kullandığı penaltı atışıyla ligde 8. golünü kaydetti.

29' GOOOOOOOOOOL CIRO IMMOBILE!

28' PENALTI! Rafa Silva, merkezden topu harika taşıyarak sol kanatta Semih'e pas verdi. Semih, çizigye inmek istedi fakat savunmada Boranijasevic'İn müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Topun başında Ciro Immobile.

27' Konyaspor, Beşiktaş savunmasını eksik yakaladı. Sol kanattan Yusuf Erdoğan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı fakat top doğrudan yandan dışarı gitti.

25' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sol kanattan penaltı noktasına ortaladı. Immobile kafa vuruşunu yaptı fakat top kaleci Slowik'in kucağında kaldı.

24' KAÇTI! Massuaku'nun ortasında kaleci Slowik açıldı fakat topa müdahale edemedi. Arka direkte topla buluşan Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.

23' Beşiktaş, sağ kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor.

22' Kullanılan kısa kornerde Massuaku ceza sahasının sağ tarafına ortaladı. Semih'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

20' Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

18' Konyaspor'da Bazoer, Gedson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu.

17' Beşiktaş'ta Rafa Silva merkezden topu sürerek sol kanatta hareketlenen Semih'e yerden pas gönderdi fakat bu pas Semih için hızlı bir pas oldu. Konyaspor, aut kullanacak.

16' Beşiktaş, mücadelenin bu dakikalarında baskını artırdı.

15' Beşiktaş'ta Semih rakip yarı alanın sol tarafında Adil ile girdiği mücadelede faul yaptı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

9' Beşiktaş'ta Muçi sağ kanattan rakibinin sağından alıp solundan geçmeye çalıştı fakat savunma araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

7' Beşiktaş'ta Massuaku sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi fakat Konyaspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

2' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Emirhan Topçu araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı...

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Süleyman Şanalır:

Konya gol gol gol........

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Bombacı Mülayim:

Pimmobile ye maç başlamadan 1 penaltı yazın skora peşin

1
0
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