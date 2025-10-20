Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL