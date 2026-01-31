Haberler

Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum

Konyaspor forması giyen Deniz Türüç, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Hakem yönetimini eleştiren Deniz Türüç, ''Bizden daha çok hakemler kendine çekidüzen vermeli. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Türk olarak, milli takım oyuncusu olarak utanıyorum. Batuhan hocamızdan rica ediyorum maçı izlesin, bu kadar kötü maç yönetilmez." dedi.

  • Konyaspor forması giyen Deniz Türüç, Beşiktaş maçını 2-1 kaybettiklerini belirtti.
  • Deniz Türüç, hakem Batuhan Kolak'ın maçı kötü yönettiğini ve Beşiktaş'ın faullerde uyarılmadığını ifade etti.
  • Deniz Türüç, hakemlerin performansından dolayı utanç duyduğunu söyledi.

Konyaspor forması giyen Deniz Türüç, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç, karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'a tepki gösterdi.

''OYUN UMUT VERİYOR AMA KAZANMAK LAZIM''

Mücadeleyi değerlendiren 33 yaşındaki Deniz Türüç, "Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu. Çok topla oynamasak da iyi bir defans organizasyonumuz vardı. Topun ritmini artırdığımızda pozisyonlara giren, golü bulan biz olduk. Oyun umut veriyor ama tabii kazanmak da lazım. Kazanmak kadar güzel bir şey yok, bunun bilincindeyiz. Bir an önce kazanacağız." dedi.

''UTANIYORUM!''

Hakemin yönetimini eleştiren milli oyuncu,, "Bir konuya da değinmek istiyorum; Batuhan hocamız bu kadar kötü bir maç yönetemez. Maçı bu kadar ince anlarını, maçın başından sonuna kadar bizim üzerimize baskı kurdu. Her küçük faulde hakları o taraftan kullandı. Beşiktaş büyük camia, saygı duyuyoruz ama bizim de camiamız var. Onlar öne geçince Beşiktaş 1 kere uyarılmadı. Utanç verici. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Bizden daha çok hakemler kendine çekidüzen vermeli. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Türk olarak, milli takım oyuncusu olarak utanıyorum. Batuhan hocamızdan rica ediyorum maçı izlesin, bu kadar kötü maç yönetilmez." şeklinde konuştu.

