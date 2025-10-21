Beşiktaş, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'da başlayacak mücadelede Konyaspor'un konuğu olacak. Geride kalan haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında kazanarak moral depolamak istiyor.

Kartal, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor. Konyaspor ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 11 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva yarın sahada yer alamayacak. - İSTANBUL