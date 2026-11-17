Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlığını Italiano yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Italiano yönetimindeki antrenman tamamlanırken siyah-beyazlılar yarın da çalışacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı.
Antrenman, top kapma çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti.
İdman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA