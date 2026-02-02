Haberler

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Kocaelispor ile yapacağı maça hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
