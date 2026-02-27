Beşiktaş, Kocaelispor maçına hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde idman yaparak kampa girdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü. Koşul ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel idmanla tamamlandı.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak Kocaeli- Beşiktaş mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat