Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını sürdürdü, Vlahovic takımdan ayrı çalıştı

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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarım saha şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan Sırp santrfor Dusan Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı