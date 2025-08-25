Beşiktaş, Kiralık Transferi El Bilal Toure'yi Karşıladı
Beşiktaş'ın kiralık transferi için anlaştığı Malili futbolcu El Bilal Toure, İstanbul'a geldi. Taraftarlar ve kulüp yetkilileri tarafından çiçekle karşılanan genç oyuncu, özel aracına binerek havalimanından ayrıldı.
Beşiktaş'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, İstanbul'a geldi.
İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.
Santrfor oyuncusu, objektiflere Kartal hareketi yaptıktan sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
İtalya'nın Atalanta takımından kiralanan El Bilal Toure, son olarak Stuttgart forması giymişti.