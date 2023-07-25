Beşiktaş, KF Tirana maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer yöneticiler de idmanı takip etti.