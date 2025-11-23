Haberler

Beşiktaş kendi sahasında kazanmayı unuttu

Güncelleme:
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın evindeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Beşiktaş'ın kendi sahasındaki son galibiyeti 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmesiyle gerçekleşti.
  • Beşiktaş bu sezon kendi sahasında Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor'u mağlup etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kendisahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

SAHASINDA KAZANMAYI UNUTTU

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekibin kendi sahasındaki galibiyet hasreti de devam etti. Dolmabahçe'de son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Kartal, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken, Samsunspor'la da 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

GALİBİYET ALDIĞI MAÇLAR

Beşiktaş, kendi sahasında bu sezon ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir'i 2-1, Kocaelispor'u ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

