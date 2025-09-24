Beşiktaş, Kayserispor'u İlk Yarısı 3-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Rafa Silva'nın iki gol attığı ve Abraham'ın bir gol kaydettiği karşılaşmada, Kayserispor'un sarı kartla 24. dakikada Nurettin Korkmaz cezalandırıldı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Anıl Usta, Bilal Gölen
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kayra Cihan, Arif kocaman, Carole, Dorukan Toköz, Opoku, Jung, Nurettin Korkmaz, Cardoso, Tuci
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham
Goller: Dk. 15 ve 32 Rafa Silva, Dk. 45+1 Abraham ( Beşiktaş )
Sarı kart: Dk. 24 Nurettin Korkmaz (Zecorner Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Zecorner Kayserispor- Beşiktaş maçının ilk yarısı 3-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direk dibinden auta çıktı.
32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamladı.