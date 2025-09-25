Haberler

Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

Beşiktaş futbolcusu Wilfred Ndidi, 4-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından maç değerlendirmesi yaptı. Takım arkadaşlarıyla birlikte daha iyiye gideceklerini vurguladı.

BEŞİKTAŞLI futbolcu Wilfred Ndidi, "İyi bir maç oldu, 4 gol attık hiç gol yemedik. Bir sonraki maçımızda da aynısını yapmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş, erteleme maçında konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakadan sonra açıklama yapan Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi, "İyi bir maç oldu, 4 gol attık hiç gol yemedik. Bir sonraki maçımızda da aynısını yapmak istiyoruz. Tedbir amaçlı bir değişiklik oldu. Doksan dakikayı çıkartmak yerine tedbir amaçlı bir durum söz konusuydu. Beş gün içerisinde tekrar bir maç daha oynayacağız" diye konuştu.

Orkun Kökçü ile sergiledikleri performansın sorulması üzerine Ndidi, "Orkun harika bir oyuncu. Takım için elinden gelen her şeyi yapıyor. Takıma her şeyini veriyor. Önemli olan takım halinde olmamız. Ben yada Orkun konusu değil. Takım olarak daha birlikte olduğumuz müddetçe işler daha iyi olacaktır. Önemli olan takım. Birlikte daha iyiye gidecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
