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Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 Geçti

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes ve Ciro Immobile attı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trenyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş 56.dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. İmmobile 78. dakikada (P) ve 90+1'de attığı gollerle maçın skorunu tayin etti.

Kaynak: ANKA / Spor

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