Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Zecorner Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor