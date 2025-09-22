Haberler

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçı için Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
