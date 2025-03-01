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Beşiktaş Kayserispor'a Karşı 1-0 Önde

Beşiktaş Kayserispor'a Karşı 1-0 Önde
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. İlk yarının sonunda Beşiktaş, Joao Mario'nun golüyle 1-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Rashica'nın kafayla attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

36. dakikada Nazon'un pasında topla buluşan Carlos Mane ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

45. dakikada Immobile'nin pasında topla buluşan Joao Mario, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Muçi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi, Carlos Mane, Bourabia, Miguel Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Bahoken, Carole, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Gol: Joao Mario (dk. 45) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Carlos Mane, Bourabia (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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