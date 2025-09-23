Haberler

Beşiktaş, Kayserispor'a Deplasmanda Konuk Olacak

Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Kayserispor ile yarın Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, eksik kadroyla mücadele edecek.

SÜPER Lig'de 1'inci haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor'un konuğu olacak. Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, eksik bir kadro ile Kayseri'ye gidecek. Statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın Kayserispor kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu."

