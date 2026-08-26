Haberler

Beşiktaş, Kauno Zalgiris rövanşı için kamp kadrosunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında yarın Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Leandro Trossard, sağlık ekibinin yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Leandro Trossard, sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Kauno Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçının kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Amir Hadziahmetovic, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'da tarihi evler 56 TL'den satışa çıkarıldı! Türkler de satın alabiliyor

Tarihi evleri 56 TL'den satışa çıkardılar

Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş

Katilin ifadesine çıldırmamak elde değil
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!
Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme! Valilik görevlendirme yaptı

Üsküdar seçimlerinde yeni gelişme! Valilik görevlendirme yaptı
Trump'tan Suudi Arabistan'a nükleer anlaşma için İsrail şartı

TRUMP'TAN RİYAD'A KRİTİK ŞART: İSRAİL'LE NORMALLEŞME
Manisa'da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı

Film sahnesi gibi olay! Eşek, muhtara saldırdı, canını zor kurtardı