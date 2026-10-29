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Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazırlanıyor, futbolcular Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabaka hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Antrenman öncesi Türk bayrağı etrafında toplanan futbolcular, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde Türk bayrağının etrafında toplanan futbolcular, verdikleri pozla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularıyla idmana başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, günü savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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